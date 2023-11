Uccise la fidanzata Erika Preti, Dimitri Fricano va ai domiciliari: pesa 200 chili ed è malato



A causa del peso, l’uomo si muove in carrozzina e ha problemi di salute gravi di natura cardiologica e cardiovascolare. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha stabilito che le sue condizioni di salute sono incompatibili con la detenzione in cella. Andrà ai domiciliari per un anno per curarsi.

