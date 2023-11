“Uomini, fate mea culpa e rendetevi conto del privilegio che avete”: l’appello di Elena Cecchettin



L’appello di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, scomparsa con l’ex fidanzato Filippo Turetta e trovata morta una settimana dopo: “Gli uomini devono fare mea culpa, anche chi non ha mai fatto nulla, anche chi non ha mai torto un capello. Finché non si renderanno conto del privilegio che hanno in questa società non andremo da nessuna parte”.

