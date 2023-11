Usa l’alcol per accendere la stufa: la fiammata di ritorno le ustiona il 50% del corpo. Morta a 88 anni



L’anziana era rimasta ustionata martedì 7 novembre nella sua abitazione a Pradamano, in provincia di Udine. Aveva provato a usare l’alcol come liquido accelerante per accendere la stufa. I medici non sono riusciti a salvarle la vita.

