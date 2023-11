“Vedo Filippo online su Whatsapp, gli ho scritto per sapere dove è mia sorella”



Elena Cecchettin, sorella di Giulia, scomparsa sabato 11 novembre con l’ex fidanzato Filippo Turetta, ha raccontato di avergli inviato messaggi su Whatsapp e che questi risulterebbero consegnati. La ragazza ha aggiunto di averlo anche visto online. Il cellulare del 22enne, indagato per tentato omicidio e ricercato in tutta Europa, risulta spento ma potrebbe avere con sé un altro dispositivo in grado di collegarsi a Internet.

