Vincenza uccisa dal marito davanti ai figli in cucina, rabbia dei familiari: “È la nostra vergogna”



La coppia di Andria aveva festeggiato i 14 anni di matrimonio nel settembre scorso ma da circa un mese i due pare vivessero come separati in casa. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, Luigi Leonetti ha ucciso la moglie Vincenza Angrisano al culmine dell’ennesima lite in casa.

