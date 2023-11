Violenza sessuale su due ragazzine minorenni in Calabria, 4 arresti e 16 indagati: telefoni sequestrati



Tre persone sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata su due ragazzine minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro, in Calabria. Sedici indagati tra cui 4 minori, anche in Lombardia e Veneto.

