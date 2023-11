“Voglio vedere i miei genitori”: prima notte in carcere per Turetta, in infermeria per rischio lesionismo



Dopo l’estradizione, Filippo Turetta è rinchiuso nel carcere di Montorio a Verona con l’accusa di omicidio di Giulia Cecchettin. Qui ha trascorso la sua prima notte in cella all’interno del reparto di infermeria, come previsto in questi casi. Tra le prime richieste avanzate dal 22enne la possibilità di parlare con i genitori.

Continua a leggere



Dopo l’estradizione, Filippo Turetta è rinchiuso nel carcere di Montorio a Verona con l’accusa di omicidio di Giulia Cecchettin. Qui ha trascorso la sua prima notte in cella all’interno del reparto di infermeria, come previsto in questi casi. Tra le prime richieste avanzate dal 22enne la possibilità di parlare con i genitori.

Continua a leggere

Continua a leggere