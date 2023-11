Yara Gambirasio, leggings e slip della 13enne in tribunale: difesa di Bossetti avrà accesso ai reperti



Il prossimo 20 novembre per la prima volta gli abiti di Yara Gambirasio, al 13enne uccisa a Brembate di Sopra nel 2010, e le altre prove dell’omicidio entreranno in un’aula di giustizia consentendo l’accesso ai reperti alla difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo: “È contentissimo”.

