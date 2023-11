Yara Gambirasio, ricorso della difesa di Bossetti su abiti vittima e dna: attesa decisione della Cassazione



L’udienza fissata per consentire alla difesa di Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, di visionare per la prima volta i reperti della vittima è stata rinviata fino a data da destinarsi. I legali infatti hanno presentato ricorso richiedendo non solo di poter guardare, ma anche di maneggiare le prove. Ora si attende ancora il parere della Cassazione.

