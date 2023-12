Alberto Scagni, massacrato in carcere dai compagni, risvegliato dal coma: le condizioni di salute



Vittima di una brutale aggressione in carcere a novembre, l’uomo condannato per aver ucciso la sorella Alice a Genova si è risvegliato dal coma farmacologico e ha eseguito ordini semplici, ma non è ancora nelle condizioni di essere estubato.

