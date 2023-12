Alberto Scagni massacrato in carcere, la mamma nella cella del pestaggio: “Picchiato 3 ore, un macello”



Il 42enne qualche giorno fa è stato sequestrato, torturato e picchiato da altri due detenuti, in carcere per violenza sessuale. La madre: pestaggio “durato tre ore” in una cella “che sembra quella di una sommossa in 15 metri quadrati”.

