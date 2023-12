Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “C’è stato grosso errore che non perdono. Per me non è Natale”



L’intervista di Fanpage.it a Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo ormai 3 anni fa: “Non deve più esistere l’allontanamento volontario. Il grosso errore fatto è stato non visionare subito i video delle telecamere di sorveglianza. Ai politici dico: oggi dedicate 5 minuti del vostro pranzo di Natale alle famiglie degli scomparsi, che vivono in sospeso”.

