Amanda Knox contro Rudy Guede: “Da 16 anni combatto per riabilitare il mio nome mentre lui è libero”



Amanda Knox ha dichiarato di essere “pronta a tornare in Italia” per “riabilitare il suo nome”. La 36enne, ha detto di dover “combattere per la propria reputazione” da 16 anni. “L’uomo che ha ucciso Meredith Kercher è ora libero e nega ogni coinvolgimento nel delitto”.

Continua a leggere



Amanda Knox ha dichiarato di essere “pronta a tornare in Italia” per “riabilitare il suo nome”. La 36enne, ha detto di dover “combattere per la propria reputazione” da 16 anni. “L’uomo che ha ucciso Meredith Kercher è ora libero e nega ogni coinvolgimento nel delitto”.

Continua a leggere

Continua a leggere