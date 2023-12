Attivisti per clima sparano cacao e fango contro Basilica di San Marco a Venezia: “Stiamo affondando”



Un gruppo di attivisti per il clima ha imbrattato l’esterno della Basilica di San Marco a Venezia gettando cacao in polvere e fango contro le mura e le colonne. A loro si è unita anche una turista francese con la figlioletta: “Venezia è una città che sta affondando perchè i nostri governi non hanno agito contro la crisi climatica”.

