Bimbo di 4 anni cade in un pozzo e riesce a nuotare per mezz’ora: salvato dai vigili del fuoco



Un bimbo di 4 anni di Olbia è precipitato in un pozzo ma è riuscito a nuotare nell’acqua gelida per mezz’ora in attesa dei soccorsi. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è quindi stato tratto in salvo e portato in ospedale in condizioni gravi, con un polso fratturato e in ipotermia. Ora però sarebbe fuori pericolo.

