Bimbo morto a Campobasso, incendio forse causato dalle luci di Natale. Il nonno: “Siamo sconvolti”



Potrebbe essere partito da un cortocircuito nelle luci di Natale l’incendio scoppiato la notte scorsa in una abitazione in contrada Colle Calcare a Campobasso, in cui è morto asfissiato un bimbo di 9 anni. Il nonno che abita al piano di sotto: “Me ne sono accorto perché ho sentito il rumore di mattonelle che scoppiavano”.

