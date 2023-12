Bloccano le strade con auto rubate e rapinano un’azienda nel Bolognese: arrestate quattro persone



Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Pero e Legnano, in provincia di Milano, con l’accusa di furto aggravato in concorso per aver messo a segno un colpo da circa 1 milione di euro in un’azienda del Bolognese la notte tra il 18 e il 19 dicembre. Per impedire l’intervento delle forze dell’ordine i ladri avevano bloccato le strade circostante con auto rubate.

Continua a leggere



Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Pero e Legnano, in provincia di Milano, con l’accusa di furto aggravato in concorso per aver messo a segno un colpo da circa 1 milione di euro in un’azienda del Bolognese la notte tra il 18 e il 19 dicembre. Per impedire l’intervento delle forze dell’ordine i ladri avevano bloccato le strade circostante con auto rubate.

Continua a leggere

Continua a leggere