Bollette luce e gas, passaggio al mercato libero obbligatorio: tempi e consigli per evitare truffe



I tempi del passaggio al mercato libero per luce e gas sono vicini. Milioni di italiani devono dire addio al mercato tutelato di gas ed energia elettrica per passare obbligatoriamente a un contratto di fornitura con condizioni differenti. Ecco tutti i tempi del passaggio e alcuni consigli utili per evitare truffe.

Continua a leggere



I tempi del passaggio al mercato libero per luce e gas sono vicini. Milioni di italiani devono dire addio al mercato tutelato di gas ed energia elettrica per passare obbligatoriamente a un contratto di fornitura con condizioni differenti. Ecco tutti i tempi del passaggio e alcuni consigli utili per evitare truffe.

Continua a leggere

Continua a leggere