Bollettino Covid, in Italia 59.498 contagi e 307 morti nella settimana 30 novembre-6 dicembre: i dati



I contagi Covid in Italia nella settimana da giovedì 30 novembre a mercoledì 6 dicembre 2023: nel bollettino pubblicato oggi, 7 dicembre, si contano 59.498 nuovi casi positivi (+14%) e 307 morti (+5,5%). In rialzo anche i ricoveri. Vaia: “Indicatori in lieve crescita ma l’impatto sulle strutture ospedaliere resta sotto controllo”.

