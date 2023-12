Bologna, auto invade la corsia opposta, travolge e uccide un ciclista



Loredano Comastri – residente a di Zola Predosa – era in sella alla sua bici da corsa e stava percorrendo la strada provinciale in direzione di Casalecchio quando è stato travolto in pieno e sbalzato ad una decina di metri di distanza.

