Cane resta incastrato tra le ruote di un tram: incredibile salvataggio dei vigili del fuoco



Domenica 10 dicembre una squadra dei vigili del fuoco di Torino è intervenuta poco dopo mezzogiorno per mettere in salvo un cane incastrato sotto le ruote di un tram in corso Regina Margherita. Il complesso e delicato intervento ha avuto esito positivo e l’animale impaurito è stato tratto in salvo.

