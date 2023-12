Carolina trovata morta in casa, il caso a una svolta: non è decesso per cause naturali ma omicidio



I carabinieri hanno fermato un 59enne accusato dell’omicidio di Carolina D’Addario, la 84enne trovata morta in casa a Gissi il 23 dicembre. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali.

Continua a leggere



I carabinieri hanno fermato un 59enne accusato dell’omicidio di Carolina D’Addario, la 84enne trovata morta in casa a Gissi il 23 dicembre. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali.

Continua a leggere

Continua a leggere