Casi Covid in aumento, Ilaria Capua: “Aprire finestre a scuola, portare mascherine con sé e fare tamponi”



I nuovi casi Covid sono in crescita di quasi il 10% rispetto alla settimana precedente. I consigli di Ilaria Capua: “È importante essere accorti e fare i tamponi. Essere consapevoli e non portare in giro l’infezione è un esercizio di responsabilità civile”

