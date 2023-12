Caso Alice Scagni, i giudici: “Delitto imprevedibile, ma famiglia ha esitato a chiedere aiuto per Alberto”



Le motivazioni della sentenza che ha condannato Alberto Scagni a 24 anni 6 mesi di carcere. Per il giudice ha ucciso la sorella per “recuperare la stima di sé” e insieme “per punire i genitori”, ma “i famigliari hanno esitato per 10 anni a chiedere aiuto”.

Continua a leggere



Le motivazioni della sentenza che ha condannato Alberto Scagni a 24 anni 6 mesi di carcere. Per il giudice ha ucciso la sorella per “recuperare la stima di sé” e insieme “per punire i genitori”, ma “i famigliari hanno esitato per 10 anni a chiedere aiuto”.

Continua a leggere

Continua a leggere