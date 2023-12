Catene a sbarrare la strada e copertoni in fiamme, come è stato assaltato il portavalori a Nuoro



Come confermato a Fanpage.it dagli inquirenti, il gruppo di rapinatori ha piazzato delle catene e pneumatici in fiamme per fermare i mezzi in transito sulla strada statale 125 in Ogliastra all’altezza del km 94, nel Comune di Tertenia. Una operazione condotta su entrambi i lati per impedire ogni via di fuga al mezzo blindato.

