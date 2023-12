Chi sta usando COP28 per salvare il sistema dei combustibili fossili



COP28 rischia di trasformarsi in un meeting d’emergenza per capire come salvare il sistema fossile e regalare qualche altro anno (se non decennio) di vita agli idrocarburi. Ma per evitare il collasso climatico servono date precise per l’abbandono dei combustibili .

Continua a leggere



COP28 rischia di trasformarsi in un meeting d’emergenza per capire come salvare il sistema fossile e regalare qualche altro anno (se non decennio) di vita agli idrocarburi. Ma per evitare il collasso climatico servono date precise per l’abbandono dei combustibili .

Continua a leggere

Continua a leggere