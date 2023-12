Chieti, 20enne sale sul tetto per salvare il suo gatto e precipita: Michele Di Loreto morto sul colpo



Michele Di Loreto, 20 anni, è scivolato dal tetto della sua abitazione nel tentativo di salvare il suo gatto. Il giovane era salito sul tetto per recuperare l’animale domestico quando, per cause da accertare, è precipitato.

