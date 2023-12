Chieti, Luca muore dopo una grave infezione in ospedale: il pm indaga per omicidio colposo



La procura di Chieti ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per la morte di Luca Di Giambattista, 41enne. L’uomo soffriva da anni di insufficienza renale, per cui era costretto alla dialisi. I medici l’avevano mandato più volte a casa dove si era recato per svariati problemi.

