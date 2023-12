Chiude il negozio per andare alla recita del figlio e lascia un cartello: “Non c’è niente di più importante”



Davide Za, titolare di un omonimo mobilificio a Maglie, in provincia di Lecce, ha chiuso il suo negozio per tutto il pomeriggio di mercoledì 20 dicembre. Il motivo? La recita del figlio di 9 anni. “Questi momenti non tornano più. Un conto per mio figlio sarebbe stato vedere solo la madre, un altro vedere entrambi”, ha raccontato.

