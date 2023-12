Clima, in Piemonte è un inverno con caldo da record: “Non si scia più senza neve artificiale”



In Piemonte il 22 e il 23 dicembre del 2023 sono stati i giorni di dicembre più caldi dal 1958, anno in cui sono iniziate le misurazioni. Pochissima neve in montagna e molte località hanno gli impianti chiusi.

A Bardonecchia (TO) si scia ancora. La neve di novembre si è sciolta e la località sciistica, nella parte più bassa del comprensorio, è aperta esclusivamente grazie agli impianti di innevamento programmato.

