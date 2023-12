Come e dove è stata scattata la più bella foto di Natale: “Sei anni per avere lo scatto perfetto”



Il 25 dicembre il fotografo piemontese Valerio Minato è stato premiato dalla Nasa e dalla Michigan Technological University (Mtu) con il riconoscimento della “Astronomy Picture of the day”, la più bella foto del giorno legata a fenomeni astronomici. Dopo 6 anni di tentativi, Minato è riuscito a immortalare la cattedrale di Superga racchiusa dal profilo del Monviso illuminato dalla Luna in fase crescente.

