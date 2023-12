Condannato per aver ucciso il padre violento, Alex Cotoia: “Usavo il fondotinta per nascondere i lividi”



In un’intervista rilasciata a Luca Casadei, Alex Pompa (oggi Cotoia, dopo aver preso il nome della madre Maria) ha raccontato gli anni di violenze e percosse subìte dal padre violento, ucciso a coltellate nel 2020. “A 10 anni ho capito che la nostra famiglia non era normale, usavo il fondotinta della mamma per coprire i lividi”

