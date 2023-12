Condannato per aver ucciso il padre violento, parla la mamma di Alex Pompa: “Mi ha salvato la vita”



La mamma di Alex Pompa (oggi Cotoia, dopo aver preso il cognome della donna) in seguito alla condanna per aver ucciso il padre violento: “Non è un assassino. Se non fosse per lui sarei stata l’ennesima donna ammazzata”.

