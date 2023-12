Continuano a crescere i ricoveri Covid in Italia, +15,4% nell’ultima settimana: i dati Fiaso



Continua a crescere per la quinta settimana consecutiva il numero di pazienti ricoverati per Covid nel nostro Paese. Come si legge nell’ultima rilevazione Fiaso, si registra un aumento del 15,4%. Anziani e fragili restano i pazienti più a rischio. Raddoppiati i casi negli ospedali pediatrici.

