Cop28, lo stop ai combustibili fossili è sparito dalla nuova bozza dell’accordo finale sul clima



L’ultima bozza di accordo della Cop28 non parla di “uscita” dall’uso dei combustibili fossili come petrolio e gas, ma solo di una “riduzione” della loro produzione da mettere in atto entro il 2050. Dura la reazione di varie delegazioni, tra cui quella dell’Ue. Mancano poche ore al termine del vertice mondiale sul clima.

