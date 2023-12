Cos’è la fregata Fasan e perché l’Italia la invierà nel Mar Rosso per fermare gli attacchi Houti



La fregata Fasan condurrà azioni limitate all’autodifesa da eventuali attacchi con droni e missili dagli Houthi. Un intervento della nave è previsto anche in caso di attacchi ad unità altre della coalizione oppure a mercantili in transito in una specifica zona del Mar Rosso.

Continua a leggere



La fregata Fasan condurrà azioni limitate all’autodifesa da eventuali attacchi con droni e missili dagli Houthi. Un intervento della nave è previsto anche in caso di attacchi ad unità altre della coalizione oppure a mercantili in transito in una specifica zona del Mar Rosso.

Continua a leggere

Continua a leggere