Cosenza, il marito la picchia e poi esce, lei si barrica in casa e chiama la polizia: arrestato 57enne



Una donna si è barricata in casa a Cosenza per allertare le forze dell’ordine e denunciare i maltrattamenti subiti dal marito 57enne che in quel momento non era nell’appartamento: arrestato, sono stati per lui disposti i domiciliari.

