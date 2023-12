“Costretto a fare lunghissimi viaggi in auto per vedere mia figlia: aerei e treni costano troppo”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di una persona che ha una figlia che vive in Germania con la sua famiglia. Ci racconta che ogni volta che cercano di vedersi è difficile per via dei prezzi elevati dei biglietti aerei e non solo: “Costretti a fare lunghi viaggi in auto”.

