“Dall’Italia a Toronto, dove ho aperto uno dei primi club di padel del Canada”: la storia di Marco



Marco Massarotto, 48 anni, è nato e cresciuto in Veneto ma vive a Toronto dal 2010, quando si è dovuto trasferire dall’Italia per motivi di lavoro. Dopo essersi innamorato del padel, a giugno ha aperto il primo club dedicato in Ontario, il terzo in tutto il Canada. A Fanpage.it ha raccontato la sua avventura.

Continua a leggere



Marco Massarotto, 48 anni, è nato e cresciuto in Veneto ma vive a Toronto dal 2010, quando si è dovuto trasferire dall’Italia per motivi di lavoro. Dopo essersi innamorato del padel, a giugno ha aperto il primo club dedicato in Ontario, il terzo in tutto il Canada. A Fanpage.it ha raccontato la sua avventura.

Continua a leggere

Continua a leggere