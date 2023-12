Diplomati italiani insoddisfatti del percorso di studi: quasi uno su due non sceglierebbe la stessa scuola



Secondo una recente indagine, nel nostro Paese il 46,3% degli studenti diplomati non sceglierebbe lo stesso percorso di studi. In più, degli oltre 24mila intervistati, soltanto la metà di essi ha ritenuto rilevante per la propria formazione l’orientamento in uscita dalla scuola media.

