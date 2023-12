Entra in obitorio e si fa un selfie ‘sorriente’ con il cadavere di un bimbo, poi invia foto in chat



Lo ha poi inviato in una chat di feticisti, ma una ragazza, chiaramente scioccata, lo ha segnalato in questura. È stato denunciato e indagato per vilipendio di cadavere dalla Procura di Rimini.

Continua a leggere



Lo ha poi inviato in una chat di feticisti, ma una ragazza, chiaramente scioccata, lo ha segnalato in questura. È stato denunciato e indagato per vilipendio di cadavere dalla Procura di Rimini.

Continua a leggere

Continua a leggere