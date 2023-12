“Ero incinta, durante una lite il mio ex mi diede un calcio alla pancia: così ho perso il mio bambino”



Annette (nome di fantasia, ndr) ha 22 anni ed è sopravvissuta a un relazione violenta. Per diversi anni è stata vittima tra le mura domestiche del suo ex compagno che, durante una lite, le ha fatto perdere il bimbo che aspettava. “Oggi ho trovato la forza di parlare di tutto questo perché mi sono detta: ‘Se non lo faccio io, domani può succedere a qualcun’altra’”, ha detto a Fanpage.it.

