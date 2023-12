“Faccio fuori te e la tua generazione”: gli audio in cui il padre di Alex Pompa minacciava la madre



Torino. Alex Cotoia, 22 anni, è stato condannato a 6 anni, 4 mesi e due giorni per l’omicidio del padre, Giuseppe Pompa, nel 2020. Alex era stato assolto in primo grado per legittima difesa e la condanna in appello per omicidio volontario, se confermata in cassazione, lo porterà in carcere.

