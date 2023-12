Federico Marcelli arrestato, la legale delle vittime: “Lacrime di gioia, figlio non andava più a scuola”



Dopo l’arresto del 49enne Federico Marcelli evaso dai domiciliari a Pesaro il mese scorso, l’avvocata Elena Fabbri, che assiste due delle ex compagne vittime di violenza sessuale e maltrattamenti, ha raccontato a Fanpage.it il sollievo delle due donne. “Sono scoppiate in lacrime per la gioia, il figlio minorenne del latitante non andava più a scuola”

