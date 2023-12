Federico Marcelli è stato arrestato: condannato 2 volte per stupro, era evaso un mese fa



Federico Marcelli, condannato per avere stuprato due ex compagne, è stato arrestato in Umbria dopo un mese di latitanza. Il 15 novembre era evaso dalla casa di sua madre rompendo il braccialetto elettronico.

