Filippo Turetta e lo scatto d’ira in gelateria, il racconto dell’amica di Giulia: “Lei aveva paura”



Lo scatto di ira in pubblico di Filippo Turetta, una settimana prima dell’omicidio, aveva spaventato Giulia Cecchettin. La rivelazione dell’amica: “Lei mi disse che per fortuna c’erano altre persone perché aveva avuto paura ma poi lui era tornato a giocarsi la carta del farla sentire in colpa”.

