Firenze, 15enne suona il campanello di una casa per scherzo: inseguito e accoltellato all’addome



Un 15enne di Cerreto Guidi è stato inseguito e ferito all’addome con un coltello per aver suonato per scherzo, insieme ad alcuni coetanei, il campanello di casa del suo aggressore, un uomo di 39 anni identificato e denunciato per lesioni personali aggravate.

Continua a leggere



Un 15enne di Cerreto Guidi è stato inseguito e ferito all’addome con un coltello per aver suonato per scherzo, insieme ad alcuni coetanei, il campanello di casa del suo aggressore, un uomo di 39 anni identificato e denunciato per lesioni personali aggravate.

Continua a leggere

Continua a leggere