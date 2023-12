Funerali di Vanessa Ballan, l’ultimo saluto alla giovane mamma nel Duomo di Castelfranco Veneto



Oggi nel Duomo di Castelfranco Veneto i funerali di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese uccisa il 19 dicembre scorso a coltellate in casa sua, con il feto che portava in grembo, da Bujar Fandaj. La bara bianca di Vanessa è arrivato in Duomo con un mazzo di fiori azzurri e bianchi.

Continua a leggere



Oggi nel Duomo di Castelfranco Veneto i funerali di Vanessa Ballan, la 26enne di Riese uccisa il 19 dicembre scorso a coltellate in casa sua, con il feto che portava in grembo, da Bujar Fandaj. La bara bianca di Vanessa è arrivato in Duomo con un mazzo di fiori azzurri e bianchi.

Continua a leggere

Continua a leggere