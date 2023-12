Gino Cecchettin: “La notte in cui Giulia veniva uccisa stavo correggendo la sua tesi”



Gino Cecchettin: “Ciò che mi preme ora è fare in modo che, finita l’emozione, non ci si torni ad assopire. Noi italiani siamo bravi ad avere slanci civili ma siamo anche capaci di dimenticare in fretta. Il rumore è il campanello che ogni mattina ci deve tenere svegli e farci chiedere cosa abbiamo fatto per far finire i femminicidi”.

