Gioielliere sparò e uccise due rapinatori, condannato a 17 anni: non fu legittima difesa



È stato condannato a 17 anni di reclusione Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori, inseguendoli fuori dal suo negozio e freddandoli a colpi di revolver, e ne ferì un terzo. Secondo i giudici, l’uomo avrebbe reagito per offendere e non per legittima difesa.

